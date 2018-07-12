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Подаренная Назарбаевым собака точно предсказала финалистов ЧМ-2018

Вчера она предсказала победу Хорватии.

Фото : @medina.maisar12 июля 2018, 15:08

Бульдог по кличке Снежа, подаренный президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, совершенно точно определила победителя в матче Франция-Бельгия. Об этом на своей страничке в Instagram рассказала хозяйка собаки Медина Байсарова, сообщает Zakon.kz.

Вчера собака точно предсказала победу Хорватии. Хорваты впервые в истории вышли в финал ЧМ.

5 января от имени президента страны маленькая жительница Алматы получила подарок. Медина Байсарова написала письмо Нурсултану Назарбаеву в котором она попросила подарить ей щенка. Желанный презент ей вручил аким Медеуского района Ержан Жылкыбаев.


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