Фотограф, на которого свалилась сборная Хорватии, показал, что у него получилось

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Победа сборной Хорватии над командой Гарета Саутгейта произвела шок не только на болельщиков и экспертов, которые причисляли сборную Англии к фаворитам чемпионата мира по футболу — 2018, но и на самих хорватов.
Чемпионат мира по футболу — 2018 в России запомнится тем, что именно здесь многие сборные перевернули ход истории. Так, хорваты впервые вышли в финал мундиаля. Победа над Англией шокировала даже самих футболистов, которые на радостях принялись сносить всех, кто попадался им у кромки поля.
Например, фотографов... Вот он — один из тех, на кого в прямом смысле этого слова обрушилась слава в лице, возможно, будущих чемпионов мира. К слову, футболисты сборной Хорватии не стеснялись показывать своих эмоций и, помимо того что свалили несчастного фотографа, так ещё и зацеловали его. Но, даже несмотря на это, инцидент помог сотворить пару исторических фото.
Уже 15 июля состоится финал чемпионата мира по футболу — 2018. За первое место будут бороться сборная Франции и сборная Хорватии.
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|14 июля в 20:00
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|15 июля в 21:00
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