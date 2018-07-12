Фотограф, на которого свалилась сборная Хорватии, показал, что у него получилось

Победа сборной Хорватии над командой Гарета Саутгейта произвела шок не только на болельщиков и экспертов, которые причисляли сборную Англии к фаворитам чемпионата мира по футболу — 2018, но и на самих хорватов.

Чемпионат мира по футболу — 2018 в России запомнится тем, что именно здесь многие сборные перевернули ход истории. Так, хорваты впервые вышли в финал мундиаля. Победа над Англией шокировала даже самих футболистов, которые на радостях принялись сносить всех, кто попадался им у кромки поля.

Например, фотографов... Вот он — один из тех, на кого в прямом смысле этого слова обрушилась слава в лице, возможно, будущих чемпионов мира. К слову, футболисты сборной Хорватии не стеснялись показывать своих эмоций и, помимо того что свалили несчастного фотографа, так ещё и зацеловали его. Но, даже несмотря на это, инцидент помог сотворить пару исторических фото.

Уже 15 июля состоится финал чемпионата мира по футболу — 2018. За первое место будут бороться сборная Франции и сборная Хорватии.

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