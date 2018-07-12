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Отец Черышева: Ольга Бузова ни на шаг не приблизится к моему сыну. Ее шансы поют романсы

Сердце Бузовой разбито.

Фото : соцсети12 июля 2018, 20:45

Отец полузащитника сборной России Дениса Черышева и главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев заявил, что у светской львицы Ольги Бузовой нет шансов заполучить сердце его сына, передает Eurosport.

«Телеведущая Ольга Бузова не сможет ни на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы. Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому он забивает [голы], по-другому к этому относится», – приводит слова Черышева-старшего SM News.

На ЧМ-2018 Денис Черышев забил 4 гола. После мяча в ворота сборной Хорватии Бузова предложила Черышеву пожениться.


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