Ирония судьбы: нетрезвый британский болельщик пропал в Самаре, а нашелся в Москве

Дуглас Мортон исчез в Самаре после четверьфинального матча ЧМ-2018, где играли сборные Англии и Швеции.

Британский болельщик Дуглас Мортон, который пропал в Самаре, нашелся в московской гостинице, сообщает Р-Спорт.

Столичное управление МВД проинформировало посольство Великобритании о местонахождении британца.

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa — Dan H???????? (@dan_howells) 23 июня 2018 г.

Дуглас Мортон исчез в Самаре после четверьфинального матча ЧМ-2018, где играли сборные Англии и Швеции. После матча болельщик намеревался поехать в Москву, но перестал выходить на связь. На следующий день искать мужчину начали британские полицейские, а после к ним подключились российские коллеги.

Накануне представитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры сообщил, что пропавший болельщик приехал в среду на Казанский вокзал Москвы на поезде из Самары.

В итоге сотрудники МВД нашли пропавшего британца в одной из московских гостиниц. В полиции подчеркнули, что против него не совершалось никаких противоправных действий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!