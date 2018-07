Ирония судьбы: нетрезвый британский болельщик пропал в Самаре, а нашелся в Москве

Британский болельщик Дуглас Мортон, который пропал в Самаре, нашелся в московской гостинице, сообщает Р-Спорт.

Столичное управление МВД проинформировало посольство Великобритании о местонахождении британца.

This is Douglas. He was at our hotel in Volgograd. We’ve just bumped in to him in Nizhny Novgorod & he’s realised he’s left his match tickets in the drawer at home in Bristol. If anyone’s got a spare one let me know. #EngPan pic.twitter.com/4zDA5aNvZa