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Ирония судьбы: нетрезвый британский болельщик пропал в Самаре, а нашелся в Москве

Дуглас Мортон исчез в Самаре после четверьфинального матча ЧМ-2018, где играли сборные Англии и Швеции.

Фото : twitter13 июля 2018, 08:54

Британский болельщик Дуглас Мортон, который пропал в Самаре, нашелся в московской гостинице, сообщает Р-Спорт.

Столичное управление МВД проинформировало посольство Великобритании о местонахождении британца.

Дуглас Мортон исчез в Самаре после четверьфинального матча ЧМ-2018, где играли сборные Англии и Швеции. После матча болельщик намеревался поехать в Москву, но перестал выходить на связь. На следующий день искать мужчину начали британские полицейские, а после к ним подключились российские коллеги.

Накануне представитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры сообщил, что пропавший болельщик приехал в среду на Казанский вокзал Москвы на поезде из Самары.

В итоге сотрудники МВД нашли пропавшего британца в одной из московских гостиниц. В полиции подчеркнули, что против него не совершалось никаких противоправных действий.


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