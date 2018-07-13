Эйфелеву башню закроют для посещения в день финала ЧМ-2018

В Париже матч будет транслироваться на большом экране, установленном около Эйфелевой башни.

Власти Парижа установят большой экран у Эйфелевой башни для трансляции финального мачта чемпионата мира по футболу, в котором сразятся команды Франции и Хорватии, сообщает РИА Новости.

Команда Франции вышла в финал, одержав победу над сборной Бельгии в полуфинальном матче. Соперниками французов стали хорваты, одолевшие англичан. Финал состоится 15 июля на стадионе "Лужники", матч начнется в 18.00 мск. Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Москву, чтобы поддержать свою национальную сборную.

Одна из главных парижских достопримечательностей будет закрыта для посетителей в субботу и воскресенье по соображениям безопасности, сообщается на сайте Эйфелевой башни. В Париже матч будет транслироваться на большом экране, установленном около Эйфелевой башни.

Обеспечивать безопасность в Париже в День взятия Бастилии, 14 июля, и в воскресенье, 15 июля, будут 12 тысяч правоохранителей, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на полицию.

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