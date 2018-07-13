До финала чемпионата осталось:

Федор Смолов признался, что сборная России не попала в полуфинал из-за него

Игрок сборной России принес свои извинения команде в раздевалке после игры.

Фото : Pikabu13 июля 2018, 15:43

Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о матче против Хорватии. По его словам, сразу после игры Федор Смолов извинился перед командой и сказал, что сборная не вышла в полуфинал из-за него, пишет sport-express.ru.

"В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке", - рассказал Жирков журналистам.

Также Жирков отметил, что первое пенальти сильно влияет на настроение последующих бьющих. Защитник признался, что не ожидал подобной поддержки фанатов, при этом команда поняла, что сделала что-то важное, дойдя до одной четвертой финала.

В четвертьфинале чемпионата мира-2018 сборная России проиграла команде Хорватии и покинула турнир. Дополнительное время матча завершилось ничьей - 2:2. В серии пенальти россияне проиграли со счетом 3:4. Россия покинула турнир.


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