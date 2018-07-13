Американка обнажила грудь перед Бэкхемом во время движения по автодороге

Увидев грустного Бэкхема в соседней машине, девушка высунулась из окна автомобиля и показала ему грудь.

Поклонница Дэвида Бэкхема решила подбодрить своего любимого футболиста, который явно был не в духе после того, как сборная Англии выбыла из ЧМ-2018. Спортсмен находился во Флориде, чтоб встретиться с торговой палатой Майами-Бич, когда деловая поездка заиграла новыми красками, сообщает life.ru со ссылкой на The Sun.

Девушка заметила Бэкхема, когда он стоял в пробке. Она решила воспользоваться моментом и высунулась из окна своего авто, оголив грудь прямо во время движения. Реакция бывшего футболиста неизвестна, но все остальные водители явно были в восторге.

Фото © Backgrid

Тем временем спортсмен успел обсудить с торговой палатой свою новую футбольную команду Miami MLS. Для встречи Бэкхем выбрал серый костюм с тёмно-синим галстуком.

Фото © REX Features

Согласно планам Бэкхема, стадион команды Miami Freedom Park будет находиться в Южной Флориде. На территории кроме арены разместят ресторан и торговые площади, офисные помещения, гостиницы, футбольные поля и упрощённую версию клуба для игры в гольф.

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