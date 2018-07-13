Президент ФИФА назвал чемпионат мира в России лучшим в истории

Джанни Инфантино сказал, что успех турнира выразился в том, что "мы можем дышать и жить футболом".

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил свое восхищение организацией и атмосферой чемпионата мира в России, который подходит к концу. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Он назвал турнир, проходящий в России, "изумительным". Инфантино признался, что испытывал невероятные эмоции от присутствия на турнире.

"Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время, - сказал Инфантино. - Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории".

Он поблагодарил всех, кто был причастен к проведению турнира. На пресс-конференцию Инфантино пришел в куртке волонтера. Всего добровольных помощников на российском чемпионате мира было более 17 тысяч человек.

Президент ФИФА поблагодарил "русский народ и всю Россию", а также правительство, Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС. Он сказал, что успех турнира выразился в том, что "мы можем дышать и жить футболом".

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