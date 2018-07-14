Чемпионат мира-2018: анонс матча на 14 июля

Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.

14 июля, в субботу бронзовые медали чемпионата мира разыграют сборные Бельгии и Англии, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.

Матч рассудит судейская бригада во главе с Алирезом Фагани из Ирана.

Напомним, финал чемпионата мира состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». В последнем матче встретятся сборные Франции и Хорватии.

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