До финала чемпионата осталось:

Чемпионат мира-2018: анонс матча на 14 июля

Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.

Фото : visit-petersburg.ru14 июля 2018, 10:01

14 июля, в субботу бронзовые медали чемпионата мира разыграют сборные Бельгии и Англии, сообщает Zakon.kz.

Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.

Матч рассудит судейская бригада во главе с Алирезом Фагани из Ирана.

Напомним, финал чемпионата мира состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». В последнем матче встретятся сборные Франции и Хорватии.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
14 июля в 20:00 -
15 июля в 21:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ