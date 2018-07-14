Чемпионат мира-2018: анонс матча на 14 июля

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.
14 июля, в субботу бронзовые медали чемпионата мира разыграют сборные Бельгии и Англии, сообщает Zakon.kz.
Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.
Матч рассудит судейская бригада во главе с Алирезом Фагани из Ирана.
Напомним, финал чемпионата мира состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». В последнем матче встретятся сборные Франции и Хорватии.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|14 июля в 20:00
|-
|15 июля в 21:00
|-