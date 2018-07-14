Бельгия – Англия: прогноз и ставки букмекеров на матч

Матч между сборными Англии и Бельгии пройдет сегодня, в 20:00 по времени Астаны.

Спортивные эксперты букмекерской конторы «Олимп» определили победителя матча за третье место на чемпионате мира по футболу-2018, сообщает Zakon.kz.

В противостоянии между сборными Бельгии и Англии букмекеры небольшое преимущество отдают бельгийской команде. Котировка на победу «красных дьяволов» - 2.27. Успех сборной Англии имеет коэффициент - 3.13. Равный счет в основное время - 3.83.

«Это утешительный матч для проигравших. Я думаю, если бы командам разрешили не играть, они спокойно бы разъехались по домам. Но придётся играть. При нулевой мотивации. Так всегда бывает в игре за третье место, потому что на чемпионате мира нет иного места, за которое имеет смысл бороться, кроме первого. Думаю, обе команды сыграют если не вторыми составами, то как минимум по несколько человек из тех, кто не играл по ходу чемпионата. В группе команды сыграли скучный полудоговорняк, в котором только Янузаю не сказали, что выигрывать не нужно. Сейчас командам совершенно нечего терять. Шанс сыграть в финале упущен, поэтому я надеюсь, что обе команды в этом матче компенсируют отсутствие футбола в групповой встрече», - считает футбольный комментатор Георгий Черданцев.

«Думаю, что дублями команды на этот раз играть не станут. Строго играть в обороне - тоже. Обычно матч за третье место результативен. Потому что расстройство от поражения в полуфинале прежде всего влияет на внимательность оборонительных действий всей команды. Меньше готовность терпеть.

Не вижу, почему наш случай должен быть другим. Атака (а большинство звезд именно там) должна публике быть явлена. А оборона - по остаточному принципу. Так что, прежде всего, верх, конечно. Даже от 3 не страшно, по-моему. Ну и велик искус взять персональный гол кого-то из столпов атаки. Лукаку либо Кейна. Лучше, пожалуй, Кейна. Он бьет у англичан пенальти. А вероятность пенальти мне тоже видится достаточно высокой»,- отмечает спортивный эксперт Юрий Розанов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!