Месси запретил партнерам по сборной Аргентины играть на ЧМ

Капитан аргентинской команды усомнился в том, что эти игроки смогут помочь сборной на турнире.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли практически не использовал защитника Федерико Фасио и полузащитника Джовани Ло Чельсо на чемпионате мира в России из-за запрета Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Clarin.

По информации издания, капитан аргентинской команды усомнился в том, что эти игроки смогут помочь сборной на турнире. В результате Ло Чельсо так и не появился на поле, а Фасио вышел на замену в матче 1/8 финала с Францией, после которого Аргентина покинула мундиаль.

Команда Месси находилась на грани вылета с чемпионата мира после группового этапа. По информации Daily Mail, перед решающим матчем с Нигерией Месси и полузащитник Хавьер Масчерано сами определили, кто выйдет на поле. В результате аргентинцы победили со счетом 2:1 и со второго места вышли в 1/8 финала.

Также в мае сообщалось, что из-за конфликта с Месси в состав на мундиаль не попал лучший бомбардир чемпионата Италии Мауро Икарди. Месси обижен на партнера за то, что он увел жену у его друга Макси Лопеса, поэтому запретил тренерам сборной вызывать его в состав национальной команды.

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