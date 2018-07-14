"Бразильцы плохо переносят физический контакт". Звезда футбола заступился за Неймара

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Он признался, что вел бы себя точно так же.
Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о симуляциях нападающего Неймара, которого раскритиковали на ЧМ-2018, передает sports.ru.
"На самом деле, Неймар - невероятный игрок. Номер один! К сожалению, ЧМ-2018 был для него не таким, как ожидалось. Когда Роналду и Месси вылетели, вся ответственность легла на плечи Неймара. Это оказалось тяжело. Но честно, я бы на его месте вел себя точно так же. Бразильцы часто реагируют на фолы так, как он. Мы не такие большие, как европейцы, и физический контакт переносим тяжелее", – сказал Карлос.
Напомним, в четвертьфинале турнира бразильцы уступили бельгийцам со счетом 1:2. В этой игре Неймар результативными действиями не отметился. Всего за ЧМ-2018 он забил два мяча.
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