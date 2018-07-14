До финала чемпионата осталось:

Стали известны стартовые составы Бельгии и Англии

Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.

Фото : fifa.com14 июля 2018, 19:01

Стал известен состав матча за третье место чемпионата мира по футболу Бельгия – Англия, сообщает Zakon.kz.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Мунье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брёйне, Азар, Лукаку.

Англия: Пикфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Дельф, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.

Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.


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