Стали известны стартовые составы Бельгии и Англии

Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.

Фото : fifa.com

Стал известен состав матча за третье место чемпионата мира по футболу Бельгия – Англия, сообщает Zakon.kz. Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Мунье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брёйне, Азар, Лукаку. Англия: Пикфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Дельф, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн. Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", в 20:00 по времени Астаны.

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