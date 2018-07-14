Бельгийцы обыграли англичан и заняли третье место ЧМ

Игра завершилась со счетом 2:0.

Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

Обе команды показали красивый футбол, с акцентом на оборону и опасные проходы.

Бельгийцам удалось первыми открыть счет, забив быстрый гол на старте матча. Отличился защитник клуба «Пари Сен-Жермен» Томас Менье, после прострела во вратарскую, Менье в касание отправил мяч в ворота.

На 82-й минуте игры бельгийцы удвоили счет. Эден Азар блестяще реализовал момент, выйдя один на один с вратарем, не оставил шансов Пикфорду.

Сборные Англии и Бельгии во второй раз встречаются на текущем чемпионате мира, стадии группового этапа победу в противостоянии также одержали бельгийцы.

Напомним, финал чемпионата мира состоится 15 июля в 21:00 по времени Астаны. Сборная Франции встретится с командой Хорватии на московском стадионе «Лужники».

Бельгия – Англия - 2:0

Голы: Томас Менье(4), Эден Азар(82).

Составы команд

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Мунье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брёйне, Азар, Лукаку.

Англия: Пикфорд, Роуз, Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Дайер, Дельф, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Кашмар, Иран).

14 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

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