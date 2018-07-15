Франция - Хорватия. Анонс финального матча чемпионата мира

Финальный матч пройдет в Москве, в 21:00 по времени Астаны.

В воскресенье, 15 июля определится победитель чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Zakon.kz.

В финале мундиаля лицом к лицу сойдутся сборные Франции и Хорватии.

Сборная Франции может выиграть чемпионат мира во второй раз в своей истории, а сборная Хорватии – впервые.

В 10 последних матчах сборная Франции не знала поражения, одержав восемь побед и две ничьи. Сборная Хорватии в каждом из матчей плей-офф текущего мундиаля одерживала победу в дополнительное время.

Финальный матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры в 21:00 по времени Астаны.

Обслуживать матч будет аргентинский арбитр Нестор Питана.

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