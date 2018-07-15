Спортивные эксперты сделали прогноз на финал ЧМ-2018 Франция — Хорватия

Букмекеры преимущество в этом противостоянии отдают французской команде. Коэффициент

Спортивные эксперты букмекерской конторы «Олимп» определили победителя финального матча чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

В противостоянии за главный приз мундиаля на поле сразятся сборные Франции и Хорватии. Букмекеры преимущество в этом противостоянии отдают французской команде. Коэффициент на победу «трехцветных» - 1.95. Ничья в основное время - 3.29. Котировка на победу сборной Хорватии - 4.94.

«Думаю, что на этот матч можно сделать пару ставок, не вытекающих одна из другой. Итак. Франция, по идее, должна титул брать. Со своей вот этой не слишком витиеватой, но очень организованной, игрой. Но связываться с хорватами, считать их булочкой с маслом - охотников больше нет. Поэтому стоит на Францию поставить. Но не безоглядно. О победе в основное время речь не идет. Только проход. А с другой стороны - хорваты в плей-офф провели три матча. И во всех трех пропускали первыми. Потому, думаю, пора им первыми забить. Если они вообще забьют. Вот и выбор: либо Хорватия не забьет, либо забьет первой. Рискованно, да. Ну так и ответ в районе 3», - отмечает спортивный эксперт Юрий Розанов.

«Первая ставка для меня очевидна – победа французов в основное время. Они банально сильнее практически во всех линиях. И даже в полузащите не слишком уступают блестящей ставке Модрич – Ракитич.

Теперь второе соображение. В финале не до экономии сил, но и не до выбора средств. Если Франции повезет открыть счет более или менее быстро, она не изменит своей стратегии: «сушить игру», играя предельно аккуратно и безынициативно. Однако хорваты такой сценарий уже проходили, их не смутишь на этом чемпионате вообще никакими раскладами и трудностями. Поэтому игра будет гораздо более яростной и, возможно, гораздо более сложной для французов, чем в четвертьфинале и полуфинале. Однако это парадоксальным образом может стимулировать французскую атаку. Финал сам по себе – момент выплеска максимальных эмоций, и не рваться во втором тайме ко второму голу, по-моему, немыслимо. Вспомните финал с Бразилией в 1998-м и третий гол в меньшинстве Эммануэля Пети. В итоге у меня получается тотал Франции больше полутора, за который, кстати, дают очень неплохой коэффициент. А уж если хорваты забьют, тогда эта ставка и вовсе станет истинным подарком», - делится своим мнением эксперт Александр Шмурнов.

«До полуфинала Англия - Хорватия я не сомневался, что Франция станет чемпионом мира. Почти не сомневаюсь и сейчас, но второй тайм Хорватии против Англии впечатлил. Поэтому почти. Тем не менее продолжаю считать Францию фаворитом. На мой взгляд это команда без слабых мест. Самая сбалансированная по составу и по игре сборная. Точно не должно быть много голов. Их и в полуфиналах было совсем мало, а тут учитывая цену каждой ошибки , было бы странно ожидать феерический футбол в атаке. Франция гораздо крепче Англии в обороне, потому думаю Хорватии будет сложно добираться до французских ворот. А вот гол Франции на мой взгляд более вероятен. Атака Франции выглядит предпочтительнее обороны Хорватии», - считает футбольный комментатор Георгий Черданцев.

«Солидарен с бельгийцами и теми, кто назвал игру сборной Франции в полуфинале чемпионата мира, антифутболом. Наиболее емко высказался Тибо Куртуа, заметивший, что с таким набором исполнителей, какой есть у Дидье Дешама, преступно играть так, как играли французы в полуфинале. Поэтому в главном матче ЧМ-2018 я буду против французов. Не за хорватов, а именно против сборной Франции. Антифутбол в исполнении «ле блю» один раз уже прошел – 20 лет назад, когда точно такая же скучная и минималистичная сборная Франции с Дешамом в составе впервые выиграла титул чемпионов мира. Дешам-тренер после фиаско в финале домашнего Евро-2016 решил пойти по тем же стопам – антиромантика и «убийцы» футбола.

Надеюсь, у хорватов хватит сил после трех матчей плей-офф с дополнительным временем. По крайней мере, англичан они в полуфинале перебегали на раз-два. В пользу «шашечных» еще два обстоятельства. Одно объективное – предматчевое давление, безусловно, будет больше на французов, которые рискуют проиграть второй крупный финал подряд. Второе суеверное – каждые 20 лет на послевоенных ЧМ провозглашается новый чемпион: 1958 год – Бразилия, 1978 – Аргентина, 1998 – Франция. Пришло время Хорватии? Как бы ни закончился решающий матч турнира, я поставлю на гол хорватов. Французы не позволили забить ни уругвайцам, ни бельгийцам, но «сухой хет-трик» им вряд ли удастся. Вторая ставка на малую результативность – «низ» и «финал ЧМ» это практически синонимы. Последний финал, в котором было забито больше одного гола, случился в Японии в 2002 году, больше двух – во Франции в 1998-м», - комментирует спортивный журналист Дмитрий Мостовой.

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