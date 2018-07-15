До финала чемпионата осталось:

Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу

В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Фото : Известия15 июля 2018, 18:49

В Кремле состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РФ.

Путин в качестве эстафетной палочки передал эмиру Катара футбольный мяч, которым сегодня сборные Франции и Хорватии сыграют в финале мундиаля 2018 года. В Катаре чемпионат мира пройдёт в 2022 году.


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