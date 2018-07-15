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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино.
В Кремле состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РФ.
Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу https://t.co/MVGkBFJldv#ЧМ2018 #WorldCup pic.twitter.com/QS9nyeTyG8— RT на русском (@RT_russian) 15 июля 2018 г.
Путин в качестве эстафетной палочки передал эмиру Катара футбольный мяч, которым сегодня сборные Франции и Хорватии сыграют в финале мундиаля 2018 года. В Катаре чемпионат мира пройдёт в 2022 году.
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|15 июля в 21:00
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