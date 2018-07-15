Франция – Хорватия: стартовые составы финального матча ЧМ

Начало игры в 21:00 по времени Астаны.

Стал известен состав финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, сообщает Zakon.kz.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринчич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Финальный матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры в 21:00 по времени Астаны.

Обслуживать матч будет аргентинский арбитр Нестор Питана.

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