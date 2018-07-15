Французы ведут в первом тайме финального матча ЧМ-2018

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По итогам первого тайма счет 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.
Завершился первый тайм финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии, сообщает Zakon.kz.
По итогам первого тайма счет 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама. Голы были забиты на 18-й, 28-й и 38-й минуте игры. Их авторами стали Марио Манджукич, Иван Перишич, Антуан Гризманн.
Франция – Хорватия – 2:1
Голы: Марио Манджукич(18), Иван Перишич (28), Антуан Гризманн (38).
Составы команд
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринчич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.
Главный судья: Нестор Питана (Аргентина).
15 июля. Москва. Стадион «Лужники».
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