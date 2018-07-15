Французы ведут в первом тайме финального матча ЧМ-2018

По итогам первого тайма счет 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Завершился первый тайм финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого тайма счет 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама. Голы были забиты на 18-й, 28-й и 38-й минуте игры. Их авторами стали Марио Манджукич, Иван Перишич, Антуан Гризманн.

Франция – Хорватия – 2:1

Голы: Марио Манджукич(18), Иван Перишич (28), Антуан Гризманн (38).

Составы команд

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринчич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

Главный судья: Нестор Питана (Аргентина).

15 июля. Москва. Стадион «Лужники».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!