До финала чемпионата осталось:

Французы ведут в первом тайме финального матча ЧМ-2018

По итогам первого тайма счет 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Фото : fifa.com15 июля 2018, 21:49

Завершился первый тайм финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого тайма счет 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама. Голы были забиты на 18-й, 28-й и 38-й минуте игры. Их авторами стали Марио Манджукич, Иван Перишич, Антуан Гризманн.

Франция – Хорватия – 2:1
Голы: Марио Манджукич(18), Иван Перишич (28), Антуан Гризманн (38).
Составы команд
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринчич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Гризманн, Жиру.
Главный судья: Нестор Питана (Аргентина).
15 июля. Москва. Стадион «Лужники».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
15 июля в 21:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ