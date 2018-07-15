До финала чемпионата осталось:

В «Лужники» привезли Кубок мира в футляре от Louis Vuitton

Трофей отлит из 18-каратного золота и инкрустирован малахитом, его вес составляет 6,2 килограмма.

Фото : Life.ru15 июля 2018, 21:54

Кубок мира ФИФА доставили на стадион "Лужники". Трофей за победу на чемпионате мира привезли в специальном кофре от модного дома Louis Vuitton. Титановый футляр украшен монограммами LV, по краям обрамлён накладками из натуральной кожи. Замок и застёжки украшены надписями RU в честь страны — хозяйки чемпионата мира, сообщает Life.ru.

Трофей отлит из 18-каратного золота и инкрустирован малахитом, его вес составляет 6,2 килограмма. На нём изображены две фигуры, подпирающие Землю. Кубок мира ФИФА появился в 1974 году, он пришёл на смену трофею основателя ФИФА и чемпионатов мира Жюля Риме, был передан в 1970 году сборной Бразилии за третью победу на мировом первенстве, но в 1983 году был похищен и больше не воссоздавался.

Финальный матч чемпионата мира начнётся на стадионе "Лужники" в 18:00 по московскому времени. За победу поспорят сборные Франции и Хорватии.


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