Кубок мира сборной Франции вручили под проливным дождем

Дождь во время награждения победителей ЧМ-2018 испортил прическу президента Хорватии. Путина укрыли зонтом, а ее – нет

Церемония награждения призеров и победителей чемпионата мира по футболу-2018 прошла на стадионе «Лужники» в Москве 15 июля. Вся церемония прошла под проливным дождем. Вместе с президентом России футболистов награждали лидеры стран-участников финала – Эмманюэль Макрон от Франции и Колинда Грабар-Китарович от Хорватии, сообщает zakon.kz.

Как только пошел дождь, Президента России накрыли зонтом. Макрону и Грабар-Китарович еще долго пришлось мокнуть под дождем. В конце концов, их укрыли зонтами, но к тому моменту они уже изрядно промокли.

Грабар-Китарович обнимала каждого футболиста сборной Хорватии, уступивших в решающем матче Франции со счетом 2:4.

Золотые медали чемпионата мира достались французом во второй раз в истории. В предыдущий раз им это удалось сделать 1998 году.

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