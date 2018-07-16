Названы лучшие игроки чемпионата мира 2018 года в России

Награды и звания достались всем командам.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек, забивший два мяча в семи матчах турнирах, стал обладателем приза «Золотой мяч». «Серебряный мяч» получил полузащитник сборной Бельгии Эден Азар (три гола в шести матчах), «Бронзовый мяч» — французский форвард Антуан Гризманн (четыре гола в семи матчах).

Звания лучшего молодого игрока на турнире был удостоен 19-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Приз лучшему вратарю ЧМ-2018 «Золотая перчатка» получил голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Ранее, 15 июля сборная Франции стала чемпионом мира. Команда одержала победу над хорватами со счетом 4:2.

Источник: Lenta.ru

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