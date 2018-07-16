До финала чемпионата осталось:

Президенты Франции и Хорватии поцеловались в конце матча ЧМ-2018

Главы двух государств весь второй тайм провели на ногах.

Фото : Pikabu16 июля 2018, 00:46

Двукратным поцелуем обменялись президенты Франции и Хорватии Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович после завершения матча финала ЧМ-2018 по футболу в Москве, сообщает zakon.kz.

Команда Франции победила сборную Хорватии со счетом 4:2 на стадионе "Лужники".

До этого главы двух государств практически весь второй тайм провели на ногах, болея каждый за свою национальную сборную. Супруга президента Франции Брижит Макрон также иногда поднималась с кресла, не в силах сдержать эмоции.


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