Франция ликует. Победу в ЧМ празднуют тысячи человек

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
На видеокадрах из Парижа, видно как огромная многотысячная толпа кричит от радости, размахивает французскими флагами и жжет файеры.
Сборная Франции выиграла второй титул чемпионов мира в истории, обыграв в финале турнира 2018 года сборную Хорватии. Впервые команда выиграла мундиаль ровно 20 лет назад — в 1998 году, сообщает zakon.kz.
На улицы праздновать победу своей команды вышли сотни тысяч парижан.
Paris right now after France win #WorldCupFinal ????????#frapic.twitter.com/dcSq1nKIGH#PSG #french #campionidelmondo #CoupeDuMonde2018 #ViveLaFrance #AllezLesBleus #LesBleus #mbappe #pogba #FRACRO #worldcup #WorldCup2018 #FranciaCroazia #follo4follo #folloMe #Deschamps #Russia2018— AlexCam (@followalexcam) 15 июля 2018 г.
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