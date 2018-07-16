До финала чемпионата осталось:

Франция ликует. Победу в ЧМ празднуют тысячи человек

На видеокадрах из Парижа, видно как огромная многотысячная толпа кричит от радости, размахивает французскими флагами и жжет файеры.

Фото : Факти - ICTV16 июля 2018, 01:09

Сборная Франции выиграла второй титул чемпионов мира в истории, обыграв в финале турнира 2018 года сборную Хорватии. Впервые команда выиграла мундиаль ровно 20 лет назад — в 1998 году, сообщает zakon.kz.

На улицы праздновать победу своей команды вышли сотни тысяч парижан.


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