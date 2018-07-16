Мяч финала ЧМ-2018 с автографами отправят спасенным детям в Таиланде

Мяч подпишут все присутствующие на матче президенты стран, а также глава ФИФА Джанни Инфантино

Мяч, использованный в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции, принесли во время перерыва в главную ложу стадиона "Лужники", где проходит игра, передает корреспондент ТАСС.

Этот мяч, как ожидается, подпишут все присутствующие на матче президенты стран и глава ФИФА Джанни Инфантино, после чего мяч будет отправлен в подарок детям, спасенным из пещеры в Таиланде.

Ранее Международная федерация футбола пригласила подростков и их тренера, которые находились в заточении в пещере несколько дней, на финал ЧМ-2018. Однако школьники не смогли приехать, поскольку находятся в больнице после эвакуации. Тем не менее ФИФА пригласила их на церемонию вручения наград, которая пройдет в Лондоне 24 сентября.

Ранее агентство Reuters сообщило, что дети и их тренер смогут посмотреть финал чемпионата в записи, поскольку из-за разницы во времени во время самой игры они будут спать.

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