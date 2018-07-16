В честь победы Франции на ЧМ-2018 в Лувре "переодели" Мону Лизу

Кроме того, были подсвечены Эйфелева башня и Триумфальная арка.

Администрация музея Лувра поздравила французскую сборную с победой на чемпионате мира по футболу и в честь этого "переодела" Мону Лизу в форму национальной команды, пишет РИА Новости.

"Наши поздравления сборной Франции в честь их победы на чемпионате мира 2018", - написала администрация музея в Twitter. Сообщение сопровождает изображение написанной Леонардо да Винчи Моны Лизы, которую с помощью графического редактора "переодели" в футбольную форму.

​Как пишет издание Monde, в честь победы были подсвечены Эйфелева башня и Триумфальная арка. На фасаде последней одна за другой были показаны фотографии игроков сборной. На Эйфелеву башню пустили проекцию с флагом Франции и двумя звездами в честь побед сборной Франции на чемпионатах мира - в 1998 и 2018 годах.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2.

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