Во Франции после победы сборной произошли беспорядки

В Марселе были задержаны семь человек.

Беспорядки произошли в нескольких городах Франции во время празднования победы сборной на чемпионате мира 2018 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Parisien, в Париже беспорядки случились в районе Елисейских полей. Болельщики били витрины, ломали декорации, кидали бутылки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, а позднее водометы, чтобы разогнать толпу.

По данным радиостанции France Info, в Лионе также полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, кидавших в полицию пустые банки недалеко от фан-зоны. Позднее прибыли пожарные бригады, чтобы потушить подожженные мусорные баки.

В Марселе полиция остановила запуск дымовых снарядов и петард, использование которых запрещено. Семь человек были задержаны.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2.

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