Касым-Жомарт Токаев высказался о ЧМ-2018

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Он поздравил сборную Франции с победой.
Председатель Сената парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о прошедшем чемпионате мира 2018, передает Zakon.kz.
Он назвал чемпионат одним из лучших в истории.
Чемпионат мира по футболу в России с точки организации стал одним из лучших в истории этого популярного спорта. РФ стала известна всему миру как футбольная держава, гостеприимная страна с развитой спортивной инфраструктурой. Поздравления российскому руководству, оргкомитету, ФИФА— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 15 июля 2018 г.
Также Токаев поздравил сборную Франции с победой.
Félicitations à la France pour une grande victoire !— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 15 июля 2018 г.
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