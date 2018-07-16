Касым-Жомарт Токаев высказался о ЧМ-2018

Председатель Сената парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о прошедшем чемпионате мира 2018, передает Zakon.kz.

Он назвал чемпионат одним из лучших в истории.

Чемпионат мира по футболу в России с точки организации стал одним из лучших в истории этого популярного спорта. РФ стала известна всему миру как футбольная держава, гостеприимная страна с развитой спортивной инфраструктурой. Поздравления российскому руководству, оргкомитету, ФИФА