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Касым-Жомарт Токаев высказался о ЧМ-2018

Он поздравил сборную Франции с победой.

Фото : kp.kz16 июля 2018, 10:22

Председатель Сената парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о прошедшем чемпионате мира 2018, передает Zakon.kz.

Он назвал чемпионат одним из лучших в истории.

Также Токаев поздравил сборную Франции с победой.


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