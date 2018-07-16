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ЧМ-2018 закончился и склон стадиона в Волгограде смыло дождем

Стадион был введен в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Фото : varlamov.ru16 июля 2018, 10:49

В Волгограде в результате ливня разрушенным оказался насыпной склон у стадиона "Волгоград Арена", который активно благоустраивали последние месяцы. Об этом сообщают местные сайты со ссылками на фото и видео очевидцев, передает "Настоящее Время".

Песок и глину со склона смыло на новую дорогу, построенную к Чемпионату мира по футболу. Официально она носит имя героя обороны Сталинграда маршала Крылова, но волгоградцы называют ее Нулевой продольной.

Стадион "Волгоград Арена" был построен специально к Чемпионату мира по футболу на месте бывшего Центрального стадиона на берегу Волги. Он был введен в эксплуатацию в апреле 2018 года, в июне здесь прошли четыре групповых матча Чемпионата.


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