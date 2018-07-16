Французское счастье, позор Месси и Роналду. Чем запомнился ЧМ-2018

Россия попрощалась с чемпионатом мира.

В России завершился чемпионат мира по футболу. Месяц мундиаля был полон событий и пронесся как один день. Слезы сборной Германии, вылетевшей после групповой стадии турнира, злость аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, улетевших домой в один день, и радость российских болельщиков от неожиданных побед.

Фото: Frank Augstein / AP

Гол Марио Манджукича вывел Хорватию в исторический финал чемпионата мира. Форвард отметился во втором дополнительном тайме матча с англичанами и на радостях снес фотографа. Впрочем, никто не пострадал.

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О силе и перспективе сборной Бельгии все говорят уже несколько лет. На этом мундиале команда наконец заявила о себе в полный голос: в четвертьфинале турнира подопечные Роберто Мартинеса красиво обыграли Бразилию. Дойти до финала в этот раз «красным дьяволам» было не суждено: их остановила звездная, но расчетливая сборная Франции.

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Федор Смолов — одно из главных разочарований в прекрасной сборной России. Против него выступили тысячи болельщиков из-за пижонского пенальти в серии с Хорватией. Зато в победной игре со сборной Испании он в послематчевой серии реализовал удар, забив свой единственный гол на этом чемпионате.

Фото: Michael Regan / FIFA via Getty Images)

Неймар менял прически чаще, чем забивал. Два гола и три варианта стрижки — явно не этого ждали болельщики сборной Бразилии от своей главной звезды. В итоге форвард больше запомнился бесконечными падениями, за которые его много критиковали. Привести пентакампеонов к шестому титулу он не смог во второй раз: в плей-офф бразильцы проиграли Бельгии.

Фото: Сергей Ильницкий / EPA

Сборная Швеции сенсационно заняла первое место в группе, выбив с турнира чемпиона мира — команду Германии. В 1/8 финала скандинавы выбили с турнира швейцарцев и впервые за 24 года попали в четвертьфинал мундиаля. Однако там команда напоролась на англичан и уехала домой. Болельщики были явно расстроены.

Игорь Акинфеев — герой нации. Два отбитых пенальти и легендарная «нога Акинфеева» позволили сборной России по пенальти обыграть сборную Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Грамотная, организованная игра и фантастическая самоотдача — залог успеха этой команды. Ну и щепотка везения.

Фото: Stuart Franklin / FIFA via Getty Images

Сборная Германии могла вылететь с чемпионата мира уже после второго матча группового этапа. После поражения от Мексики в игре со шведами ей была нужна только победа. В компенсированное время немцы заработали штрафной, к мячу подошел Тони Кроос. Мгновение, взгляд в сторону ворот. Удар. Ликование на немецкой трибуне: полузащитник подарил своей стране надежду. Хоть и ненадолго.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

30 июня войдет в историю как день, когда чемпионат мира остался без своих главных звезд. Сначала Лионель Месси ничего не смог сделать со сборной Франции, а потом Криштиану Роналду со своей Португалией проиграл Уругваю.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Диего Марадона — главная звезда Аргентины на этом чемпионате мира. Он был на каждом матче своей команды и каждый раз давал повод задуматься над вопросом: Марадона — вообще нормальный человек? Он дал столько поводов говорить о себе, что даже самые яростные поклонники его таланта немного подустали. Говорят, что поведением аргентинца были недовольны даже чиновники ФИФА, которые, собственно, и позвали его на чемпионат мира и оплатили все, чего ему хотелось. Ладно, зато наблюдать за Марадоной было куда интереснее, чем за сборной, которая играла в безликий футбол.

Вера. Наверное, это главное, что дала сборная России своим болельщикам, отношения с которыми перед стартом мундиаля, казалось, были напрочь испорчены. Но уверенный ход на групповом этапе и особенно победа над сборной Испании показали, что в стране появилась команда, за которую хочется болеть. И поражение от Хорватии — обидное, по пенальти — было встречено громогласным «Молодцы!», которое прозвучало по всей стране. Парни, спасибо!

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Денис Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на чемпионате мира. Футболист дважды признавался самым ценным игроком матча и был включен в символическую команду открытий мундиаля по версии ESPN.

Фото: Toru Hanai / Reuter

С 1998 года сборная Франции не побеждала в чемпионатах мира. Тогда на домашнем турнире суперкоманда выиграла золото. Теперь люди, которые в конце ХХ века еще были детьми (либо и вовсе не родились), готовы творить историю на глазах своего президента, который спешно прибыл в Москву на полуфинал с Бельгией.

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Сборные Англии и Бельгии дважды встретились на турнире, и оба раза «Три льва», казалось, не особенно хотели побеждать. В третьем матче группового этапа они решали, кто попадет в одну сетку плей-офф с Бразилией, причем нелегкий билет должен был достаться именно победителю очной встречи. В итоге решительные бельгийцы одержали верх, обыграли Неймара и компанию, а потом уступили в полуфинале. Как и англичане. В итоге они вновь сыграли в матче за третье место, и желания взять медаль у «красных дьяволов» было куда больше. Потому и счет оказался 2:0 в их пользу.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Перед каждый матчем чемпионата вместе с футболистами на поле выходят юные болельщики — это традиция, которая должна поддерживаться еще долгие годы. Равно как и приглашение волонтеров, которые делают любое крупное спортивное соревнование не только более организованным, но атмосферным и душевным.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Японцы едва не сотворили сенсацию, дважды пробив вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа в матче 1/8 финала. Но класс и опыт европейцев оказались решающими факторами: они до конца основного времени матча успели сравнять счет, а в добавленное убежали в контратаку и мастерски довели дело до победы.

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Триллер устроили команды из группы В в последнем туре группового этапа. Ни Португалия, ни Испания — записные фавориты — не смогли обыграть своих менее статусных соперников, тем не менее пробились в плей-офф. Сопротивление, которое пиренейским командам оказали сборные Ирана и Марокко, стали символом того, что в мировом футболе больше нет сильных и слабых сборных, как нет и проходных матчей.

Чемпионат мира — главный футбольный турнир планеты. Каждый спортсмен мечтает достичь со своей сборной максимума. От этого и поражения воспринимаются в разы болезненнее.

Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Бразилия тяжело начала турнир. Цепкие швейцарцы отобрали у команды два очка в первом мачте в группе Е, а костариканцы продержались почти 90 минут во втором туре. Но сначала Филипе Коутинью, а потом Неймар свели на нет все усилия соперника. А после финального свистка звездный форвард встал на колени и заплакал.

Фото: Jack Taylor / Getty Images

Football is not coming home. За полуфинальной встречей с Хорватией наблюдали, кажется, все англичане. Те, кто не смог в последний момент раскошелиться на билет до Москвы, собрались в Лондоне и... увидели крах надежд молодой команды. Опытные хорваты сделали то, что должны были, и лишили соперника исторического финала, в который сами попали впервые в истории.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Человек, который стал бы седым, если бы имел волосы. Перед чемпионатом мира на Станислава Черчесова вылилось столько чистейшего дерьма, что представить, с каким настроем он поведет свою команду вперед, было невозможно. Но самоуверенный и отметающий любую критику тренер сделал то, во что никто не верил: он не только вывел сборную России из группы, но и прошел с ней до четвертьфинала. Капля везения — и команда оказалась бы в четверке лучших. Но не вышло.

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Трагедия одного человека и целой сборной. Мохамед Салах прямо перед чемпионатом мира получил травму и на турнир приехал абсолютно неготовым. Зависимая от своего лидера египетская команда в итоге проиграла все три матча на групповом этапе и отправилась домой.

Источник «Лента.ру»

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