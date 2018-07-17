Нападающий сборной Хорватии погасил кредиты 500 жителей родного города

Это произошло еще до мундиаля.

Фото : © РИА Новости. Александр Вильф

Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич однажды погасил кредиты жителей родного города, заявил друг футболиста Ловро Шиндик. Об этом сообщает РИА Новости. "Он приехал из деревни, находящейся в 45 минутах езды от Сплита. Мы знаем друг друга долгое время. Когда он выступал за "РБ Лейпциг", мы часто встречались в Берлине. Мы переписывались каждый день во время чемпионата мира. В подростковом возрасте он был "горячей головой", но справился с этим. В своем родном городе Имотски он однажды погасил кредиты 500 жителей", - сказал Шиндик.

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