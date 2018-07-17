Нападающий сборной Хорватии погасил кредиты 500 жителей родного города

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Это произошло еще до мундиаля.
Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич однажды погасил кредиты жителей родного города, заявил друг футболиста Ловро Шиндик. Об этом сообщает РИА Новости.
"Он приехал из деревни, находящейся в 45 минутах езды от Сплита. Мы знаем друг друга долгое время. Когда он выступал за "РБ Лейпциг", мы часто встречались в Берлине. Мы переписывались каждый день во время чемпионата мира. В подростковом возрасте он был "горячей головой", но справился с этим. В своем родном городе Имотски он однажды погасил кредиты 500 жителей", - сказал Шиндик.
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