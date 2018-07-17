Путин вручил Трампу мяч чемпионата мира-2018

Таким образом российский лидер отреагировал на высказывание госсекретаря США Майка Помпео.

Президент России Владимир Путин вручил лидеру США Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу-2018.

«Господин президент только что говорил о том, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне», — сказал Путин, передавая мяч Трампу.

Таким образом российский лидер отреагировал на высказывание госсекретаря США Майка Помпео. Американский чиновник заявил, что в вопросах сирийского урегулирования «мяч на стороне России».

Встреча президентов прошла 16 июля в Хельсинки. Сообщается, что лидеры побеседовали тет-а-тет. В общей сложности переговоры длились четыре часа.

Чемпионат мира-2018 прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

Источник: Лента.ру

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