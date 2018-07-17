20 самых ярких моментов ЧМ-2018

Франция повторила успех 1998 года.

Чемпионат мира 2018 года стал по-настоящему удивительным. Команды с лучшей репутацией и титулованными игроками вроде Аргентины, Германии и Португалии вылетели на старте, чем шокировали весь мир. Сборной России впервые удалось дойти до 1/4, а Франция уверенно обошла всех и теперь везет кубок домой.

В AdMe.ru вспомнили лучшие моменты прошедшего чемпионата мира и делимся ими с вами.

Акция #усынадежды, начатая Иваном Ургантом, в поддержку тренера и всей сборной России.

Флешмоб быстро разошелся в массы и стал одним из символов чемпионата.

Эмоциональный Роналду спорил с судьей.

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И стал звездой мемов.

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Бразильский футболист Неймар так сильно переигрывал после ударов по ногам, что это стало главной темой для шуток.

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Федор Смолов остался один сидеть на поле, после того как не смог забить пенальти.

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Челябинец окружен, но не сломлен.

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Неподдельные эмоции от радости побед.

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И от горести поражений.

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Которые порой просто невозможно сдерживать

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Coca-Cola выпустила лимитированную серию бутылок со счетом матча Россия — Испания.

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На чемпионате использовали систему видеопомощи арбитрам (VAR), из-за чего был побит рекорд по числу пенальти.

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Впервые в истории чемпионатов мира был применен дополнительный показатель Fair Play, который определил победу Японии по желтым карточкам.

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Президент Хорватии прилетела экономклассом на игру своей команды против Дании в 1/8 финала и болела со всеми в фан-секторе в футболке сборной.

Много ярких людей со всего мира принесли нам праздник и украcили улицы городов.

«Мам, я в порядке».

И даже помогли решить некоторые проблемы — в виде дорожных ям.

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Японские фанаты убрали мусор с трибун, несмотря на то что их сборная проиграла.

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Российские болельщики приняли эстафету.

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Англичане убрали за собой в раздевалке и оставили записку «Он возвращается домой».

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Этот чемпионат преподнес нам урок дружбы и неравнодушия, напомнив о том, что все мы живем на одной планете и что мы не враги друг другу.

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Ну и конечно, запомнится победоносная защита Акинфеева, которая войдет в историю.

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Лука Модрич — человек, в которого не верил ни один тренер; его называли слабым и неперспективным. Он вывел Хорватию в финал и стал лучшим игроком ЧМ-2018

Хорватия впервые дошла до финала мундиаля с самым низким рейтингом в истории начиная с момента его введения Международной федерацией футбола в 1992 году. Никто не ожидал такого успеха сборной, но, несмотря на это, футболисты шли вперед как настоящие воины.

Главный тренер Златко Далич сказал, что главный козырь команды, прорубивший дорогу к финалу, — патриотизм футболистов, та гордость, которую они испытывают, надевая футболку национальной сборной.

В финале чемпионата Франция выиграла со счетом 4:2, и президент страны эмоционально отреагировал на победу сборной.

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Поздравляем чемпионов! Это была красивая победа!

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Франция повторила успех 1998 года. Но в начале чемпионата игра с Австралией далась сборной непросто: французы победили благодаря первому в истории пенальти, назначенному с помощью VAR, и автоголу. Зато после они отправили домой Лионеля Месси и команду победителей ЧМ-2014. А вчера эпично под проливным дождем радовались званию действующих чемпионов. Честно, и мы вместе с ними.

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