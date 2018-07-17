20 самых ярких моментов ЧМ-2018

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Франция повторила успех 1998 года.
Чемпионат мира 2018 года стал по-настоящему удивительным. Команды с лучшей репутацией и титулованными игроками вроде Аргентины, Германии и Португалии вылетели на старте, чем шокировали весь мир. Сборной России впервые удалось дойти до 1/4, а Франция уверенно обошла всех и теперь везет кубок домой.
В AdMe.ru вспомнили лучшие моменты прошедшего чемпионата мира и делимся ими с вами.
Акция #усынадежды, начатая Иваном Ургантом, в поддержку тренера и всей сборной России.
Флешмоб быстро разошелся в массы и стал одним из символов чемпионата.
Эмоциональный Роналду спорил с судьей.
© stankybomb32 / reddit
И стал звездой мемов.
© unknown author / imgur © unknown author / imgur
Бразильский футболист Неймар так сильно переигрывал после ударов по ногам, что это стало главной темой для шуток.
© RuslanAk2be / pikabu
Федор Смолов остался один сидеть на поле, после того как не смог забить пенальти.
© bigblackbug / reddit
Челябинец окружен, но не сломлен.
© sawm / pikabu
Неподдельные эмоции от радости побед.
© actaestfabula / pikabu
© rianru / twitter
И от горести поражений.
© rchresta / reddit
© fifaworldcup / twitter
Которые порой просто невозможно сдерживать
© Malfox / pikabu
Coca-Cola выпустила лимитированную серию бутылок со счетом матча Россия — Испания.
© tjournal / twitter
На чемпионате использовали систему видеопомощи арбитрам (VAR), из-за чего был побит рекорд по числу пенальти.
© sportsvideo / twitter
Впервые в истории чемпионатов мира был применен дополнительный показатель Fair Play, который определил победу Японии по желтым карточкам.
© olegkemal5717 / pikabu
Президент Хорватии прилетела экономклассом на игру своей команды против Дании в 1/8 финала и болела со всеми в фан-секторе в футболке сборной.
Много ярких людей со всего мира принесли нам праздник и украcили улицы городов.
«Мам, я в порядке».
И даже помогли решить некоторые проблемы — в виде дорожных ям.
© parazeet / pikabu
© Lentach / twitter
Японские фанаты убрали мусор с трибун, несмотря на то что их сборная проиграла.
© kartiksoni220 / reddit
Российские болельщики приняли эстафету.
© alexmix / pikabu
Англичане убрали за собой в раздевалке и оставили записку «Он возвращается домой».
© TrollFootball / twitter
Этот чемпионат преподнес нам урок дружбы и неравнодушия, напомнив о том, что все мы живем на одной планете и что мы не враги друг другу.
© buffalo_wings27 / reddit
Ну и конечно, запомнится победоносная защита Акинфеева, которая войдет в историю.
© rianru / twitter
Лука Модрич — человек, в которого не верил ни один тренер; его называли слабым и неперспективным. Он вывел Хорватию в финал и стал лучшим игроком ЧМ-2018
Хорватия впервые дошла до финала мундиаля с самым низким рейтингом в истории начиная с момента его введения Международной федерацией футбола в 1992 году. Никто не ожидал такого успеха сборной, но, несмотря на это, футболисты шли вперед как настоящие воины.
Главный тренер Златко Далич сказал, что главный козырь команды, прорубивший дорогу к финалу, — патриотизм футболистов, та гордость, которую они испытывают, надевая футболку национальной сборной.
В финале чемпионата Франция выиграла со счетом 4:2, и президент страны эмоционально отреагировал на победу сборной.
© frotteman / reddit
Поздравляем чемпионов! Это была красивая победа!
© FIFAWorldCup / twitter
Франция повторила успех 1998 года. Но в начале чемпионата игра с Австралией далась сборной непросто: французы победили благодаря первому в истории пенальти, назначенному с помощью VAR, и автоголу. Зато после они отправили домой Лионеля Месси и команду победителей ЧМ-2014. А вчера эпично под проливным дождем радовались званию действующих чемпионов. Честно, и мы вместе с ними.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!