Роналду стал самым популярным футболистом ЧМ у казахстанцев

В топ-10 попали сразу четверо футболистов сборной России: Акинфеев, Дзюба, Черышев, Фернандес.

Аналитики Яндекса выяснили, за какими футболистами и матчами больше всего следили казахстанские болельщики на чемпионате мира по футболу 2018, сообщает Zakon.kz.

Для анализа были взяты поисковые запросы казахстанских пользователей за период проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля включительно.

На первом месте по количеству запросов расположился Криштиану Роналду с уверенными отрывом. Второе место занимает Лионель Месси. При этом пользователи искали информацию про капитана сборной Аргентины вдове реже, чем про капитана сборной Португалии. Неймар замыкает тройку самых популярных футболистов прошедшего чемпионата. Примечательно, что в топ-10 попали сразу четверо футболистов сборной России: Акинфеев, Дзюба, Черышев, Фернандес.

Топ-10 футболистов ЧМ-2018 по запросам казахстанских пользователей

На первом месте по количеству запросов расположился матч четвертьфинала Россия – Хорватия. На втором месте – матч 1/8 чемпионата Испания – Россия. На третьем месте – матч группового этапа между Россией и Уругваем. Финал чемпионата – матч Франция – Хорватия занял 4-е место по числу запросов. Все пять матчей сборной России на этом чемпионате попали в топ-10 самых популярных.

Топ-10 матчей ЧМ-2018 по запросам казахстанских пользователей

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