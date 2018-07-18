Марадона: Франция стала чемпионом мира благодаря выдуманному пенальти

Аргентинец считает, что французы победили после выдуманного пенальти.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал финал чемпионата мира по футболу, в котором Франция победила Хорватию (4:2) и завоевала титул чемпиона мира. Аргентинец считает, что французы победили после выдуманного пенальти, пишет vesti.ru.

"Франция стала чемпионом мира благодаря придуманному пенальти, – приводит слова Марадоны "Прессбол". – Я говорю о моменте, в котором мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был гарантировать принятие честного решения".

"Во время просмотра финала я говорил себе, что уже не играю – играют другие футболисты, но я намного больше развлекался с мячом. Сейчас я не вижу игроков, которые могут удивить меня. Нет тех, кто забивает великие голы. Да, мы имеем возможность смотреть на Неймара, Месси, который не имеет помощников в сборной Аргентины. Есть Азар, рядом с которым играют Лукаку и Мертенс. В целом, Бельгия – очень хорошая команда, но даже ее я не вижу ее чемпионом мира".

Напомним, что в мае Марадона стал президентом белорусского клуба "Динамо" (Брест).

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