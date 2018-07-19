12 самых подорожавших футболистов ЧМ-2018

Топ, в котором нет Роналду, Месси и Неймара.

Килиан Мбаппе, нападающий (сборная Франции)

До ЧМ-2018: 120 млн евро

После ЧМ-2018: 150 млн евро

Вы тоже ждали чемпионат имени Мбаппе? Таким он и вышел. Француз стал одной из главных звёзд турнира и взял трофей лучшего молодого игрока. Его реактивные забеги задели даже Пеле, который пригрозил возобновить карьеру. К слову, только бразилец забивал в финалах ЧМ в более юном возрасте.

Анте Ребич, нападающий (сборная Хорватии)

До ЧМ-2018: 10 млн евро

После ЧМ-2018: 30 млн евро

Из ноунейма, которого знали только фаны Бундеслиги, вырос в одно из главных открытий ЧМ-2018. Ребич почти не забивал, но пример Жиру показывает, что форвард может быть полезен и без голов. Теперь слухи упорно отправляют Ребича в «МЮ» на пару с Перишичем.

Фото: РИА Новости

Антуан Гризманн, нападающий (сборная Франции)

До ЧМ-2018: 100 млн евро

После ЧМ-2018: 120 млн евро

Накануне мундиаля отказал «Барсе» и сконцентрировался на сборной. В итоге выдал отличный месяц и получил «Бронзовый мяч» от ФИФА. Заодно повеселил болельщиков какой-то странной и фанатичной любовью к Уругваю. С флагом этой страны он отмечал победу на ЧМ.



Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Н’Голо Канте, полузащитник (сборная Франции)

До ЧМ-2018: 60 млн евро

После ЧМ-2018: 80 млн евро

Скромничал в раздевалке и выгрызал центр на поле — всё как обычно. Канте — теневой герой сборной Франции, без которого выиграть турнир было бы куда сложнее. Неудивительно, что Линекер считает его лучшим футболистом ЧМ-2018.



Фото: РИА Новости

Филиппе Коутиньо, полузащитник (сборная Бразилии)

До ЧМ-2018: 100 млн евро

После ЧМ-2018: 120 млн евро

Стал одним из немногих светлых пятен в составе бразильской сборной. В первом же матче забил сумасшедший мяч в ворота Швейцарии и до самого вылета держал высокий уровень игры. Говорят, теперь его пытается переманить к себе «ПСЖ» — в пару к Неймару.



Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Эден Азар, полузащитник (сборная Бельгии)

До ЧМ-2018: 110 млн евро

После ЧМ-2018: 120 млн евро

Получил «Серебряный мяч» ЧМ, но вряд ли доволен этой наградой. Азар уверен, что он был лучшим игроком на турнире. Матч за бронзу и правда сыграл вдохновенно, но обыграть французов в полуфинале не помог. Теперь Эден всячески намекает на уход из «Челси». Велика вероятность, что он заменит Роналду в «Реале».



Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ромелу Лукаку, нападающий (сборная Бельгии)

До ЧМ-2018: 90 млн евро

После ЧМ-2018: 100 млн евро

Продолжил свою невероятную статистику в сборной на групповом этапе, но потом заглох. Тем не менее вместе с Черышевым и парой других футболистов занял второе место в списке бомбардиров. В отличие от конкурентов, повторил уникальное достижение Диего Марадоны, сделав дубль в двух матчах ЧМ подряд — с Панамой и Тунисом.



Фото: TF-Images/Getty Images

Рафаэль Варан, защитник (сборная Франции)

До ЧМ-2018: 70 млн евро

После ЧМ-2018: 80 млн евро

Учитывая сложную историю с Бензема, Варан — единственный игрок в мире, который в этом году выиграл главные футбольные турниры — ЛЧ и ЧМ. Рафа не только здорово провёл чемпионат в защите, но и сумел вывести Францию вперёд в четвертьфинале с Уругваем.



Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Самуэль Юмтити, защитник (сборная Франции)

До ЧМ-2018: 60 млн евро

После ЧМ-2018: 70 млн евро

Вколотил мяч головой в ворота бельгийцев в полуфинальном матче. Его же и признали лучшим футболистом той игры. Перед финальным матчем стал героем вирусного видео, в котором потроллил своего пресс-атташе за то, что тот перепутал его имя на пресс-конференции.



Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бенжамен Павар, защитник (сборная Франции)

До ЧМ-2018: 30 млн евро

После ЧМ-2018: 40 млн евро

Ещё недавно этого «кучеряшку» из «Штутгарта» почти никто не знал, а теперь за ним охотится куча топ-клубов. «Хотим как можно дольше есть эти вкусные макароны в России», — говорил Бен по ходу турнира. Уж не знаем, что он там ещё кушал, но такие мячи, как в ворота Аргентины, это потрясающе.

Гарри Магуайр, защитник (сборная Англии)

До ЧМ-2018: 25 млн евро

После ЧМ-2018: 35 млн евро

«Помню, что в первом матче за сборную он сказал, что просто старался не совершить ошибку», — рассказывал Саутгейт. За этот турнир Магуайр очень мощно скакнул в уверенности. Это помогло ему стать защитником мирового уровня. После четвертьфинала со Швецией Гарри попросил соседей выбросить мусор — возвращение домой он отсрочил сам, забив гол в той игре.

Киран Триппьер, защитник (сборная Англии)

До ЧМ-2018: 20 млн евро

После ЧМ-2018: 30 млн евро

В мае рисковал пропустить мундиаль из-за травмы, но в итоге отыграл почти все матчи. Киран имел все шансы стать героем полуфинала, идеально исполнив штрафной в ворота Субашича. Увы, хорваты тот матч вытащили. Но Триппьер всё равно вошёл в число главных открытий чемпионата по версии ФИФА — вместе с Черышевым, японцем Инуи, Шмейхелем и Миной.



Фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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