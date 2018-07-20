Болельщики за время ЧМ выпили на стадионах более 1,6 млн литров пива

При этом отмечается, что более 2% от выпитого пришлось на безалкогольное пиво.

Болельщики за время проведения чемпионата мира по футболу выпили на стадионах более 3,2 млн стаканов пива объемом 0,5 л. Об этом говорится в сообщении официального бренда пива, который имел лицензию на продажи на стадионах со ссылкой на данные FIFA.

"Согласно официальным данным от FIFA за время мундиаля в России болельщики выпили более 3,2 млн стаканов пива", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что более 2% от выпитого пришлось на безалкогольное пиво, хотя в обычное время доля безалкогольного пива по рынку составляет порядка 1,5%.

FIFA предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В финале победила сборная Франции, выиграв со счетом 4:2 у команды Хорватии.

Следующий ЧМ по футболу пройдет уже в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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