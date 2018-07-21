Нападающий сборной Хорватии отказался от серебряной медали чемпионата мира по футболу

Игроки сборной проголосовали за то, чтобы 30-летний нападающий получил свою медаль.

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич отказался от серебряной медали чемпионата мира по футболу, который прошел в России, сообщает Советский спорт.

– Спасибо за медаль, но я не играл в России, – цитирует Калинича Sportske Novosti.

Ранее пресс-атташе национальной команды Томислав Пачак рассказал, что игроки сборной проголосовали за то, чтобы 30-летний нападающий получил свою медаль.

Напомним, Калинич был исключен из состава сборной Хорватии и вернулся домой после того, как в первом матче команды на групповом этапе – с Нигерией (0:2) – отказался выйти на замену.

Сборная Хорватии дошла до финала мирового первенства, где уступила команде Франции со счетом 2:4.

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